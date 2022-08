Classement ATP : Coric bondit 123 places après sa victoire à Cincinnati, Goffin reste 62e

Vainqueur surprise du Masters 1000 de Cincinnati dimanche, le Croate Borna Coric a effectué un bond de 123 places, passant de la 152e à la 29e place au nouveau classement ATP publié lundi, une semaine avant le début de l'US Open.

Vainqueur de son premier Masters 1000, le Croate de 25 ans, qui fut 12e mondial en 2018, a effectué dans l'Ohio un retour au premier plan saisissant après une opération à l'épaule l'an dernier qui l'a fait descendre dans les profondeurs du classement. Tombeur de Rafael Nadal au 2e tour, Coric s'est imposé 7-6 (7/0), 6-2 face à Stefanos Tsitsipas en finale de "Cincy". Le Grec passe lui de la 7e à la 5e position, tandis que le Norvégien Casper Ruud effectue le chemin inverse. Si le top 4 n'a pas changé, avec dans l'ordre le Russe Daniil Medvedev, l'Allemand Alexander Zverev et les Espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, le Canadien Felix Auger-Aliassime passe de la 9e à la 8e place et le Britannique Cameron Norrie du 11e au 9e rang. Côté belge, David Goffin, sorti au 1er tour des quatre tournois qu'il a disputés sur le sol américain, pointe toujours au 62e rang. Zizou Bergs, 155e, perd une place, Michael Geerts, 233e, en perd deux. En double, Sander Gillé est Joran Vliegen sont tous les deux en progrès. Le premier est 69e (+3), le second 90 (+1). (Belga)