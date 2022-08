Infrabel a renouvelé 22 aiguillages et 250 mètres de voies à Schaerbeek

Vingt-deux nouveaux aiguillages et environ 250 mètres de nouvelles voies ont été posés sur la bifurcation ferroviaire dite "Carwash", porte d'entrée des faisceaux de voies de Schaerbeek-Formation. Ces nouveaux aménagements ont été présentés lundi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Il s'agit de la deuxième partie des travaux visant à la création d'une nouvelle voie ferroviaire entièrement dédiée au fret à Bruxelles, opérationnelle à l'horizon 2030.

Les travaux ont débuté au mois de juin et la portion flambant neuve sera rouverte à la circulation d'ici quelques semaines. En tout, ce sont 22 nouveaux aiguillages qui ont été remplacés, ainsi que 250 mètres de voies. Six kilomètres de caténaires et 16 kilomètres de câbles de signalisation ont également été changés. Quelque 10 millions d'euros ont été déboursés pour réaliser ces travaux, deuxième partie de l'aménagement d'un corridor ferroviaire entièrement dédié aux frets, la ligne 26B (L26B). Des premiers aménagements avaient été effectués en 2020 pour un montant de 12,4 millions d'euros. La troisième et dernière partie, estimée à 20 millions d'euros (en attente d'acceptation de la part du gouvernement fédéral), verra le déplacement de plusieurs aiguillages, le placement de deux kilomètres de voies et la suppression de deux passages à niveau. La ligne 26B devrait être opérationnelle pour 2030 et aura des répercussions positives sur la circulation des trains dans la capitale, puisque moins de convois de marchandises emprunteront les mêmes voies que les trains de voyageurs. Elle permettra également la jonction avec le port de Bruxelles. Chaque année, 120.000 trains de marchandises circulent sur le réseau ferroviaire belge, dont 85% transitent par Bruxelles, tout comme un tiers des 3.800 trains de voyageurs mis à disposition par la SNCB sur toute la Belgique. (Belga)