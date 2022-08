Météo - Des éclaircies plus larges lundi matin, avant le retour des nuages

Les éclaircies s'élargiront temporairement sous un temps généralement sec lundi matin, selon les prévisions de l'IRM. L'après-midi, la nébulosité augmentera avec le risque d'ondées locales, à l'avant d'une faible perturbation attendue en soirée et la nuit suivante. Les maxima atteindront 22 degrés en haute Ardenne ou à la mer, et 26 voire 27 degrés localement ailleurs. Le vent deviendra faible à modéré de secteur sud.Cette nuit, une perturbation très affaiblie atteindra l'ouest du pays avec des pluies en faible quantité. Sur les autres régions, le temps restera sec avec des éclaircies. Les minima atteindront 10 degrés dans les vallées ardennaises et 17 à 18 degrés en plaine. Le vent deviendra faible de direction variable puis de secteur sud. (Belga)