Nouveau parcours pour l'Egmont Cycling Race

L'Egmont Cycling Race (1.1), ex-GP de la Ville de Zottegem, aura lieu mardi sur un tout nouveau parcours, que découviront les six formations WorldTour au départ (Cofidis, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty Gobert, Israel-Premier Tech, Lotto Soudal et Team BikeExchange-Jayco).

Le départ et l'arrivée sont toujours situés à Zottegem. La course débutera par deux boucles de 152 km. Ensuite, ce sont deux tours de circuit de 23 km qui attendent les coureurs, avec deux fois la montée de la Grotenbergestraat (km 155 et 178) et le secteur pavé de la Lippenhovestraat (km 169 et 192). Si le nouveau tracé offre plus de possibilités aux baroudeurs, les sprinters gardent les faveurs du pronostic. Vainqueur de la Coupe Sels dimanche à Merksem, Arnaud De Lie (Lotto Soudal) pourrait ainsi décrocher le 9e succès de sa saison dans la cité flandrienne. Il devra pour cela être plus rapide que les autres favoris que sont Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty Gobert), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco), Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauces WB), Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) et Niccolo Bonifazio (TotalEnergies). L'année dernière, c'est le Néerlandais Danny van Poppel qui s'était imposé à Zottegem, devant les Italiens Niccolo Bonifazio et Luca Mozzato. (Belga)