Pétrole: l'Opep+ a la capacité de "réduire sa production à tout moment"

Le ministre saoudien de l'Energie, Abdelaziz ben Salmane, a affirmé que l'Opep+ avait les moyens notamment de "réduire à tout moment sa production" pour faire face aux défis d'un marché pétrolier "tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême".L'Opep+, qui réunit les pays exportateurs de pétrole, menés par l'Arabie saoudite et la Russie, a convenu début août d'une augmentation quasi dérisoire pour le mois de septembre: à savoir "100.000 barils par jour", à comparer aux quelque 432.000 puis 648.000 barils supplémentaires fixés les mois précédents. Après s'être envolés en début d'année alors que la demande reprenait avec la fin des confinements et le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les cours ont cédé plus de 20% en deux mois et demi. "La volatilité et la faible liquidité envoient des signaux erronés aux marchés à un moment où l'on a besoin le plus de clarté", a dit le ministre saoudien qui s'exprimait dans un entretien à Bloomberg, cité par l'Agence de presse saoudienne SPA. Le ministre saoudien a prévenu que "le cercle vicieux" dans lequel est plongé le marché selon lui est "amplifié par un flux d'histoires infondées" portant sur "une destruction de la demande, des nouvelles sur un retour de grands volumes d'offre, et l'ambiguïté et l'incertitude sur les impacts potentiels des plafonds de prix, des embargos et des sanctions." "Au sein de l'Opep+, nous avons connu un environnement beaucoup plus difficile par le passé et nous en sommes sortis plus forts et plus soudés que jamais", a affirmé le ministre saoudien. "Nous allons bientôt commencer à travailler sur un nouvel accord au-delà de 2022". (Belga)