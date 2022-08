Invasion de l'Ukraine - L'Allemagne envoie des armes pour plus de 500 millions d'euros à l'Ukraine

L'Allemagne se prépare à envoyer par bateau pour plus de 500 millions d'euros d'armes pour aider l'Ukraine, a déclaré un porte-parole du chancelier Olaf Scholz.Kiev recevra notamment trois systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires et une douzaine de chars Bergepanzer. Olaf Scholz avait récemment promis une importante aide financière et militaire à l'Ukraine. Berlin affirme avoir récemment fourni à l'Ukraine, entre autres, 15 canons anti-aériens GEPARD, 10 obusiers autopropulsés et plusieurs véhicules blindés de transport de troupes. (Belga)