Tour d'Espagne - Roglic en rouge, Jumbo-Visma a poursuivi son jeu de chaises musciales: "Scénario de rêve"

Après ses équipiers Robert Gesink, Mike Teunissen et Edoardo Affini, Primoz Roglic a endossé mardi le maillot rouge de leader de la Vuelta après la victoire du leader de l'équipe Jumbo-Visma dans la quatrième étape mardi à Laguardia.

"C'est un scénario de rêve pour l'équipe", a déclaré Roglic, qui a également reçu les félicitations de Remco Evenepoel après l'étape. "Aujourd'hui, la pièce est tombée sur moi. Je suis très reconnaissant à l'équipe pour cela. Tout le monde a travaillé dur. La meilleure façon de récompenser cela est de remporter une victoire d'étape et je suis heureux d'avoir réussi." Roglic, qui a porté à 37 le nombre de ses maillots rouges, a non seulement gagné dix secondes de bonification à l'arrivée, mais aussi trois autres au sommet de l'avant-dernière ascension du jour "Mais ce n'est que le début de cette Vuelta", a relativisé le Slovène. "Il est toujours préférable de gagner des secondes maintenant que de les laisser délibérément. Je suis très heureux de cette victoire. La vitesse a été très élevée toute la journée. Dans la finale, j'ai vu ma chance de lutter pour la victoire d'étape. J'ai décidé d'aller chercher la victoire. Heureusement, cette mission a réussi et c'est bien que j'ai ce maillot maintenant, mais le grand objectif reste de monter sur la plus haute marche du podium à Madrid." "L'ambiance autour de l'équipe ces derniers jours a été très positive. Cela a commencé par la victoire dans le contre-la-montre par équipes. Après cela, nous avons connu encore de belles journées. Jusqu'à présent, tout va crescendo. Je me suis complètement remis de ma chute dans le Tour et je n'ai plus de problème", a conclu Roglic après sa 10e victoire d'étape dans un Tour d'Espagne dont il a gagné les trois dernières éditions. (Belga)