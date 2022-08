Anderlecht doit débuter le match contre les Young Boys "comme si c'était 0-0", selon Mazzu

Vainqueur 0-1 à l'aller, Anderlecht doit démarrer le match retour contre les Young Boys "comme si c'était 0-0" et "bien gérer la rencontre mentalement". L'entraîneur anderlechtois Felice Mazzu l'a déclaré mercredi, à la veille du barrage retour de la Conference League.

"Je ne pense pas que la tâche soit si simple que ça", a expliqué Mazzu. "A l'aller, nous avons fait un bon match, nous avons fait ce qu'il fallait. Mais c'est une bonne équipe en face, capable de se créer des opportunités. Nous devons d'abord bien gérer mentalement et démarrer le match comme si c'était 0-0. C'est important. Puis essayer de jouer notre jeu et avoir l'intelligence et la maturité de rester ensemble et bien organisé dans les moments faibles. Et dans les moments forts, nous devons jouer notre jeu et ne pas penser à bétonner." Mazzu pense que les Young Boys "vont jouer leur jeu comme ils l'ont fait à l'aller. Ils ont un dispositif qui est assez porté vers l'offensive. Mais l'entraîneur va-t-il changer certains profils? Nous ne sommes pas dans la certitude par rapport à la composition, mais par rapport à l'idée de jeu, à la philosophie, ils vont tout mettre vers l'avant et essayer de marquer le plus vite possible." Pour ce match, Mazzu pourra compter sur un effectif complet à l'exception d'Adrien Trebel, qui a subi une opération de l'épaule lundi, et de Julien Duranville, qui souffre d'une "petite gêne de fatigue". Blessé à l'aller, Majeed Ashimeru est de retour le groupe, a confirmé l'entraîneur. Anderlecht veut retrouver la phase de groupes d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 2018/2019. Pour se préparer au mieux, les Bruxellois ont bénéficié du report de leur match contre La Gantoise prévu le 22 août. (Belga)