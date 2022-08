ATP Winston-Salem - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au premier tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double du tournoi ATP 250 de Winston-Salem, joué sur surface dure et doté de 731.935 dollars, mardi aux Etats-Unis.Gillé et Vliegen se sont inclinés 7-6, 6-4 contre la paire tête de série N.3 composée de l'Australien Matthew Ebden et du Britannique Jamie Murray. La rencontre a duré une heure et 31 minutes. En simple, David Goffin, 62e mondial, a lui été éliminé au premier tour après sa défaite 6-3, 3-6, 6-3 contre le Serbe Laslo Djere (ATP 89) dimanche. (Belga)