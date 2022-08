Coronavirus : le Japon assouplit les règles d'entrée sur son territoire pour les touristes

Les voyageurs se rendant au Japon et ayant été vaccinés trois fois contre le coronavirus ne devront bientôt plus présenter de test négatif à leur entrée sur le territoire nippon, ont annoncé mercredi les autorités. Cet assouplissement décrété par le Premier ministre Fumio Kishida fait suite aux demandes des secteurs du tourisme et des affaires. Jusqu'à présent, le Japon est l'un des pays qui applique les mesures les plus restrictives contre le Covid-19.

Ce nouvel assouplissement devrait entrer en vigueur le 7 septembre. Le nombre de voyageurs étrangers entrant dans l'archipel sera en outre prochainement revu à la hausse. Si à l'heure actuelle seules 20.000 personnes peuvent entrer au Japon chaque jour, les autorités prévoient de passer à 50.000 d'ici peu. En 2019, 32 millions de touristes sont entrés au Japon, soit une moyenne de 90.000 personne par jour. Malgré ce fléchissement des restrictions, les entrées sur le territoire nippon sont toujours limitées aux nationaux ainsi qu'aux voyageurs disposant d'un visa touristique de longue durée. Le Premier ministre japonais est actuellement en isolement après avoir contracté le Covid. Il ne ressent que des symptômes légers selon un responsable du bureau du chef du gouvernement nippon à Tokyo. (Belga)