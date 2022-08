De longues files devant un centre d'enregistrement de demandeurs d'asile aux Pays-Bas

Près de 700 personnes ont dormi devant le centre d'enregistrement de demandeurs d'asile de Ter Apel, aux Pays-Bas, dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué une porte-parole du Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), l'agence en charge de l'accueil des demandeurs d'asile. Environ 400 personnes avaient dû attendre dehors au cours des deux nuits précédentes.

Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont débordés aux Pays-Bas. Les personnes dont la procédure est terminée et qui bénéficient d'une protection sont souvent dans l'impossibilité de bénéficier d'un logement en raison de la saturation du système d'accueil. Cette situation a provoqué des tensions et des bousculades devant le centre. Selon le quotidien Dagblad van het Noorden, une partie du personnel de Ter Apel a observé un arrêt de travail mardi à la suite des incidents résultant de ce manque de places d'accueil. La Belgique est confrontée au même problème. D'importantes files se forment tous les jours devant le centre d'accueil Fedasil du Petit-Château à Bruxelles. Le personnel y a également observé un arrêt de travail mardi. À partir de lundi, l'enregistrement des demandes déménagera vers les bureaux de l'Office des Etrangers non loin de la Tour des Finances. (Belga)