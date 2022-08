Enceinte, l'ancienne N.1 mondiale, Angelique Kerber renonce à l'US Open

L'ancienne N.1 mondiale de tennis, l'Allemande Angelique Kerber (WTA 52) est enceinte de son premier enfant. Elle a annoncé qu'elle ne participera donc pas à l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison qui débute lundi à New York, a confirmé mercredi son management.

Kerber, 34 ans, a remporté le tournoi de Flushing Meadows en 2016 et disputa les demi-finales en 2011. Elle a aussi remporté l'Open d'Australie en 2016, année où elle fut finaliste à Wimbledon. Le 12 septembre 2016 elle devenait la 22e N.1 mondiale de l'histoire. Elle le restera au total 34 semaines au cours de trois périodes jusqu'au 16 juillet 2017. En 2018, la lauréate de 14 titres WTA remportait son troisième et dernier Grand Chelem sur le gazon londonien. Depuis le dernier tournoi de Wimbledon, où elle a été éliminée en seizièmes de finale par Elise Mertens, Angelique Kerber n'a plus joué en compétition. "Je ne serai pas sur le Tour pendant un certain temps", a-t-elle écrit sur Instagram. "Au cours des prochains mois, je ferai une pause dans mes déplacements et je me réjouis de la nouvelle voie que je vais emprunter." Son management a fait savoir que cette prochaine maternité n'était pas synonyme de fin de carrière pour la native de Brême. (Belga)