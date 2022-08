Europa League - À Nicosie, Hein Vanhaezebrouck ne veut pas reproduire les erreurs du match aller

La Gantoise tentera d'arracher un billet pour la phase de groupes de l'Europa League lors du match retour du barrage, jeudi soir à 19h. Les Buffalos devront renverser la vapeur à Nicosie contre l'Omonia, après la victoire 0-2 des Chypriotes lors du match aller à la Ghelamco Arena. L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck ne perd pas espoir pour autant.

"Nous nous attendons à un stade plein, donc ce sera l'enfer ici, mais je préfère cela à des sièges vides", a déclaré Vanhaezebrouck mercredi avant le match. "Je m'attends à un Gand tranchant. Ce qui s'est passé lors du premier match ne doit pas se reproduire. La concentration et le dynamisme doivent toujours être de mise." "Tous ceux qui ont voyagé avec nous sont aptes à jouer", a poursuivi l'entraîneur. "Nous verrons demain qui commencera. Dans tous les cas, les joueurs auront l'occasion de faire quelque chose qui fera parler d'eux. Si nous nous qualifions, ce sera un match dont on se souviendra." Si les Gantois ne parviennent finalement pas à arracher leur place en Europa League, ils seront reversés en Conference League où ils pourraient être rejoints par l'Antwerp et Anderlecht, respectivement opposés à Basaksehir et aux Young Boys de Berne en barrages (Belga)