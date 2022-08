Invasion de l'Ukraine - Centrale de Zaporijjia: Kiev et Moscou se montrent du doigt devant le Conseil de sécurité

La Russie et l'Ukraine se sont à nouveau mutuellement accusées mardi, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporijjia, tandis que le secrétariat général de l'ONU les appelait à cesser toute activité militaire autour du site."Les forces armées ukrainiennes continuent pratiquement tous les jours à bombarder le territoire de la centrale nucléaire, créant un risque réel d'accident radioactif aux conséquences catastrophiques pour le continent européen dans son ensemble", a lancé l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, qui avait réclamé cette réunion du Conseil. Il a également appelé les Occidentaux à "arrêter de couvrir leur protégé ukrainien". "Nous avons l'impression que nos collègues vivent dans une réalité parallèle dans laquelle l'armée russe bombarde elle-même le site qu'elle protège", a-t-il lancé. "Personne ne peut imaginer que l'Ukraine viserait une centrale nucléaire en créant un risque énorme de catastrophe nucléaire sur son propre territoire", a répondu l'ambassadeur ukrainien Sergiy Kyslytsya. "Une fois encore (la Russie) a l'audace de convoquer une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de ses propres provocations et de ses propres actions terroristes", a-t-il ajouté, estimant avoir "perdu une heure à écouter une flopée de déclarations imaginaires". Les deux pays assurent être prêts à permettre l'accès d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le site, mais la mission n'a toujours pas été programmée. "Il est vraiment important que cette mission ait lieu de manière à ce que la communauté internationale puisse voir la réalité et pas une pièce de théâtre russe", a lancé Sergiy Kyslytsya. Son homologue russe compte également sur l'AIEA pour "confirmer la réalité de la situation", a-t-il dit. (Belga)