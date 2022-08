Invasion de l'Ukraine - Washington va fournir une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars

Les Etats-Unis vont annoncer une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars à l'Ukraine pour marquer le jour de son indépendance ainsi que les six mois de conflit, a indiqué mardi un responsable américain.La Maison Blanche devrait annoncer officiellement cette aide mercredi, le jour même de la célébration de l'indépendance de l'Ukraine qui coïncide avec la date anniversaire des six mois de conflit depuis l'invasion russe de ce pays le 24 février, a précisé le responsable sous le couvert de l'anonymat. Il s'agira de la plus grosse enveloppe d'aide militaire américaine depuis le début de la guerre et permettra à Kiev d'acquérir de nouvelles armes ou de financer des formations ou opérations. L'argent provient d'un fonds du Pentagone qui peut être utilisé pour des opérations immédiates ou pour l'acquisition d'armements. Cette enveloppe est différente d'un autre fonds qui permet au président Joe Biden d'ordonner le transfert immédiat à l'Ukraine d'armes, matériel et équipements à partir des stocks existants. Vendredi dernier, le Pentagone avait annoncé une tranche d'aide militaire à l'Ukraine provenant de ce fonds, pour un montant de 775 millions de dollars. Cette nouvelle tranche d'aide comprenait notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d'artillerie de précision Himars, qui ont "changé la donne sur le champ de bataille", avait indiqué une haute responsable du ministère américain de la Défense. (Belga)