Un bébé décède au centre néerlandais pour demandeurs d'asile de Ter Apel

Un bébé de trois mois est décédé dans la nuit de mardi à mercredi dans le hall sportif du centre néerlandais pour demandeurs d'asile de Ter Apel situé dans la province de Groningue aux Pays-Bas. L'information, rapportée par le quotidien néerlandais Het Parool, a été confirmée par l'agence en charge de l'accueil des demandeurs d'asile (COA).

La cause du décès du nourrisson n'est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête, explique un porte-parole du COA. "Le personnel de l'agence est profondément choqué par ce terrible événement. C'est particulièrement dur pour Ter Apel", écrit l'organisme dans un communiqué de presse cité par le journal Het Parool. L'agence n'a pas souhaité préciser la nationalité et le sexe du bébé ni comment il s'est retrouvé à Ter Apel. "Un sentiment de tristesse et d'impuissance règne parmi les résidents et le personnel du centre", poursuit l'institution qui précise qu'un "accompagnement adapté leur a été proposé." Faute de place à Ter Apel, environ 700 personnes ont dû dormir dehors la nuit dernière. Le centre fait en effet face à un afflux massif de demandeurs d'asile depuis plusieurs mois. (Belga)