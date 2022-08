Argentine: un autoportrait culte de Frida Kahlo visible pour la première fois en 25 ans

Un autoportrait emblématique de l'artiste mexicaine Frida Kahlo, à ce jour le tableau latino-américain le plus cher de l'histoire, est exposé pour la première fois depuis un quart de siècle dans un musée de Buenos Aires.

"Diego y yo" (Diego et moi), réalisé par Frida Kahlo 1949, avait été acquis en novembre pour 34,9 millions de dollars aux enchères à New York, pour la "Collection Eduardo F. Costantini", le chef d'entreprise et collectionneur argentin, fondateur du Musée des arts latino américains (Malba) de Buenos Aires. Le tableau sera à partir de vendredi la principale attraction de l'exposition "Tercer Ojo" (Troisième oeil), où Eduardo Costantini présentera sa collection privée, avec également des oeuvres du Cubain Wifredo Lam, des Mexicains Miguel Covarrubias et Rosa Rolanda, du Brésilien Vicente do Rego Monteiro. "Pour moi, Frida est une artiste unique. Elle a une vie dramatique qu'elle raconte sans honte, de manière spontanée et ouverte. Je crois que c'est précisément ce que les gens aiment chez elle", a dit mercredi Eduardo Costantini de cette icône du féminisme décédée en 1954 à 47 ans. L'exposition du Malba, présentée mercredi à la presse, propose plus de 240 oeuvres, dont bon nombre n'avaient pas été exposées en public depuis près d'une trentaine d'années. C'est le cas de "Diego y yo", depuis 1998, a souligné Eduardo Costantini. En s'adjugeant pour 34,9 millions de dollars chez Sotheby's, "Diego y yo", auparavant aux mains d'un collectionneur, était devenu de loin le tableau latino-américain le plus cher de l'histoire, surpassant le record de Diego Rivera, pour un tableau ("Los Rivales", 1931) vendu 9,76 millions USD aux enchères en 2018. (Belga)