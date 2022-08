Caleb Ewan s'est remis en selle au Tour d'Allemagne

L'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté jeudi au sprint la première étape du Tour d'Allemagne. Lancé parfaitement par son équipe, il a retrouvé le chemin de la victoire qu'il n'avait plus connue depuis son succès d'étape au Tour de Turquie en avril 2022. Ewan a sprinté en costaud vers sa première victoire dans le tour d'Allemagne, son 6e succès de la saison.

"Ce fut tout sauf une étape facile, avec quelques côtes difficiles", a indiqué Caleb Ewan. "L'équipe m'a parfaitement protégé et m'a placé dans une position idéale en vue de l'arrivée. Je suis très content d'avoir pu conclure en m'imposant, après une longue période sans victoire et beaucoup de malchance. J'ai toujours cru en moi et mon équipe m'a toujours soutenu. Je suis donc heureux de gagner à nouveau et d'offrir cette victoire à l'équipe. Je savais que j'étais en forme, mais je n'ai pas vraiment pu le montrer à cause d'une chute à Hambourg". "Cette première étape a été sélective mais j'ai trouvé mes jambes de grimpeur et j'ai pu suivre assez facilement. Le parcours vallonné s'est terminé dans un final assez disputé. Mes coéquipiers ont fourni un travail parfait en contrôlant le peloton groupé avant l'arrivée en descente. Souvent, ces arrivées en descente sont difficiles à gérer au niveau du timing mais j'étais parfaitement placé et j'ai pu lancer mon sprint quand j'ai voulu. J'ai été un peu coincé mais j'ai pu trouver une ouverture et continuer mon sprint jusqu'au bout pour m'imposer". (Belga)