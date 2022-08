Charleroi célébrera la Wallonie les 9, 10 et 11 septembre

La Ville de Charleroi célébrera la Wallonie les 9, 10 et 11 septembre prochains tout au long d'un programme de rendez-vous révélé jeudi lors d'une conférence de presse. D'année en année, de plus en plus de partenaires prennent part aux festivités.

Une cérémonie officielle est prévue le 10 septembre à 10h30. Dans la foulée, des hommages seront rendus à Jules Destrée et à Jacques Bertrand. Au niveau des festivités à proprement parler, une guinguette s'installera sur la place de la Digue avec notamment des concerts RTBF. Figurent également au programme un village wallon, un block party organisé par le centre culturel Eden et ses partenaires ou encore un rallye étudiants. Le dimanche après-midi, le film La Magnificience du Grand Charleroi sera diffusé au cinéma Quai 10. (Belga)