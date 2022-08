Du soleil mais un fléchissement des températures ce week-end

Les nuages feront leur apparition jeudi après-midi à partir de l'ouest, mais il fera encore très chaud avec des maxima compris entre 30 et 34 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'air sera toutefois plus respirable à la mer où les températures ne dépasseront pas les 25 degrés.Jeudi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'averses. Les minima resteront doux, oscillant entre 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré. La journée de vendredi sera plus mitigée. Des averses sont en effet annoncées dans la matinée, plutôt marquées sur la partie orientale du pays. Cependant les éclaircies feront leur retour en cours d'après-midi. Il fera un plus frais avec des maxima évoluant entre 19 et 23 degrés. Le vent sera toujours faible à modéré. Pendant le week-end, des périodes nuageuses se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Seules quelques faibles ondées pourront traîner localement samedi. Le thermomètre affichera entre 18 et 25 degrés. (Belga)