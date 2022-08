Jupiler Pro League: Prolongation de contrat pour le gardien de l'Union, Anthony Moris

Anthony Moris, le gardien de l'Union Saint-Gilloise, a prolongé son contrat chez les vice-champions de Belgique jusqu'en juin 2026, avec une option pour une année supplémentaire, a annoncé le club ce jeudi.

Le joueur de 32 ans a quitté Virton en 2020 pour débuter la saison estivale avec l'Union. Dès son arrivée au club, Moris a vécu des moments forts avec une promotion en Jupiler Pro League et dans la foulée la saison suivante, et à la surprise générale, un titre de vice-champion derrière le Club de Bruges après avoir dominé largement la saison régulière. Moris est l'un des hommes forts de l'Union. La saison dernière, il a gardé ses filets intacts dans pas moins de 17 matchs. Grâce à cette performance, le gardien a été récompensé avec le Clean Sheet Award de la Pro League. Le gardien international du Grand-Duché du Luxembourg a été formé au Standard. Il a également joué à Saint-Trond et au FC Malines. (Belga)