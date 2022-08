Les pilotes de Lufthansa rejettent un nouvel accord salarial

Les pilotes de Lufthansa ont à nouveau rejeté un accord salarial jeudi proposé par la compagnie aérienne allemande. Celle-ci s'expose donc à d'éventuelles nouvelles actions de grève.Le syndicat allemand Vereinigung Cockpit (VS) reconnait la proposition de Lufthansa comme un pas en avant dans la bonne direction, mais considère que celle-ci ne répond toujours pas à leurs exigences. Le syndicat a précisé qu'une action de grèves était possible à tout moment, sans donner de détails supplémentaires concernant des dates ou des actions spécifiques. Six tours de négociations entre les pilotes de Lufthansa et la direction ont déjà eu lieu à propos de la nouvelle convention collective. Le syndicat demande notamment des salaires plus élevés et plaide pour une structure de rémunération "à l'épreuve du temps" face à la forte inflation. Le syndicat réclame une augmentation salariale de 5,5% cette année ainsi qu'une indexation automatique à partir de 2023. (Belga)