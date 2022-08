Trois personnes tuées par balle depuis lundi dans des manifestations en Haïti

Trois personnes ont été tuées par balle depuis lundi dans des manifestations en Haïti, selon un organisateur et la police, au moment où un mouvement exigeant la démission du Premier ministre Ariel Henry s'étend à plusieurs villes du pays.Depuis lundi, des barricades ont été érigées sur les routes principales du sud d'Haïti, et les transports en commun et commerces sont à l'arrêt. Les manifestants dénoncent notamment la pénurie de carburant et l'insécurité. Un manifestant a été tué lundi dans la capitale Port-au-Prince par des individus non identifiés, qui ont ouvert le feu sur la foule, selon Serge Jean Louis, opposant à Ariel Henry et organisateur du rassemblement. "C'est une atteinte grave à la liberté de manifestation dans le pays. Un homme a été tué parce qu'il (réclamait) de meilleures conditions de vie dans le pays", a-t-il regretté. Dans le sud du pays, aux Cayes, deux personnes sont mortes mardi alors que les forces de l'ordre tentaient de débloquer la route d'accès à un aéroport, a annoncé un responsable policier, réfutant toute responsabilité dans ces décès. Des policiers ont en revanche blessé par balle quatre personnes qui participaient au pillage des locaux d'une organisation caritative, a reconnu ce responsable lors d'une conférence de presse. (Belga)