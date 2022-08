Une photo emblématique de Winston Churchill dérobée au Canada

Au Canada, un célèbre portrait photographique de Winston Churchill a été dérobé puis remplacé par une copie dans un hôtel de luxe d'Ottawa, a annoncé cette semaine l'établissement, qui a lancé un appel au public afin de retrouver l'oeuvre.Il aura fallu plusieurs mois aux employés du Château Laurier pour se rendre compte qu'était exposé d'une copie dont le cadre, mal fixé, était différent des autres portraits exposés dans la salle du photographe de renom Yousuf Karsh. Mais il n'aura fallu que quelques jours pour que les nombreuses photos de l'oeuvre envoyées par d'anciens clients aident la direction à estimer la date du vol à une semaine et demie près, a indiqué à l'AFP la directrice de l'hôtel, Geneviève Dumas. "Quelqu'un voulait probablement cette photo, soit pour sa collection privée, soit pour la vendre", a ajouté la directrice, pour qui l'oeuvre n'a pas de prix. Estimé cependant à 100.000 dollars américains, le portrait dépeignant le dirigeant britannique après son adresse au Parlement canadien en 1941 aurait ainsi été subtilisé entre le 25 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. Le cliché est l'un des plus emblématiques de Winston Churchill et figure même sur les billets de 5 livres Sterling. On y voit le dirigeant britannique dans les bâtiments du Parlement canadien, à Ottawa, quelques instants après que Yousuf Karsh ait retiré un cigare de sa bouche. "Il avait l'air si belliqueux qu'il aurait pu me dévorer", a raconté le photographe, selon son site internet. Suite au vol, l'hôtel a fait authentifier le portrait comme étant faux avant de déposer plainte. La police d'Ottawa a lancé une enquête et passe en revue les images des caméras de surveillance. (Belga)