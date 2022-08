US Open - Ysaline Bonaventure au 2e tour des qualifications

Ysaline Bonaventure (WTA 151) a rejoint le 2e tour des qualifications de l'US Open, le 4e rendez-vous du Grand Chelem. La Stavelotaine, qui fêtera ses 28 ans lundi, a battu mercredi l'Américaine Christina McHale (WTA 249), 30 ans, qui fut il y a dix ans 24e mondiale, en deux sets 6-3, 6-1 et 68 minutes de jeu au 1er tour des qualifications.

Christina McHale a déjà disputé le tournoi à douze reprises et était arrivée au 2e tour l'an dernier. Elle compte 45 participations en Grand Chelem où elle n'a jamais dépassé les seizièmes de finale. Ysaline Bonaventure a elle découvert Flushing Meadows en 2020 et avait franchi un tour, sa seule victoire en Grand Chelem en cinq participations. Cette année elle n'a participé qu'à Roland-Garros. Au 2e tour des qualifications, la N.5 belge défiera soit la Japonaise Moyuka Uchijima, 130e mondiale et tête de série N.26 des qualifications, soit la Française Elsa Jacquemot (WTA 189). Yanina Wickmayer (WTA 526) est l'autre Belge présente dans ce tournoi préliminaire. La demi-finaliste de l'édition 2009 a écarté au 1er tour la Russe Anastasiya Komardina (WTA 1249), 25 ans, sur un double 6-2. Wickmayer, 32 ans, ancienne 12e mondiale (en avril 2010) rencontrera au 2e tour l'Ukrainienne Daria Snigur, 125e mondiale et tête de série N.22 des qualifications, qui a dominé la Française Tessah Andrianjafitrimo (WTA 218) 7-6 (7/4), 6-1. (Belga)