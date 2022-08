Challenger Pro League - Le SL16 FC tient sa première victoire: 0-1 à Dender

Le SL 16 FC a décroché sa première victoire à Dender dans un match comptant pour la troisième journée de la Challenger Pro League vendredi. Leandre Kuavita (75e), qui avait déjà marqué lors des deux premières journées, a permis aux jeunes Rouches de se hisser en deuxième position avec 5 points, un de moins que Lommel, vainqueur 0-3 du derby Limbourgeois contre Jong Genk.

Caue Vinicius (43e, 0-1) et Agustin Anello (60e, 74e) ont validé la première place de Lommel et ont repoussé les jeunes Genkois en septième position (3 points). Avec trois défaites au compteur, Dender est la seule équipe à n'avoir pris aucun point. Samedi à 16h00, les RSCA Futures (4 points, 3e) tenteront d'arracher une seconde victoire d'affilée à domicile face Beveren (1 point, 10e). A 20h00, Deinze (4 points, 4e), qui s'est imposé 3-2 dans les arrêts de jeu face à Jong Genk la semaine dernière, jouera à nouveau dans ses installations face à Virton. Les Gaumais (2 points, 9e) ont signé deux partages face au RWDM et à Beveren. Dimanche à 16h00, le Club NXT (1 point, 11e) essaiera de décrocher un premier succès face au RWDM (4 points, 6e), qui a reçu en prêt l'attaquant Luke Plange et le défenseur Jake O'Brien par Crystal Palace. À 20h00, le Beerschot (4 points, 5e) disputera son second match à huis clos face au Lierse (3 points, 8e). (Belga)