Conference League - Raphaël Wicky regrette surtout les occasions du match aller

Anderlecht retrouvera la phase de groupes d'une Coupe d'Europe grâce à sa victoire aux tirs au but sur les Young Boys, jeudi, en barrage retour pour la Conference League. Raphael Wicky, l'entraîneur du club suisse, regrettait surtout les occasions manquées au match aller, remporté 0-1 par Anderlecht.

"Il nous a manqué l'efficacité à la maison", a résumé Wicky. "Nous savions qu'on n'allait pas aller cinq fois seul au but, mais nous avions eu les possibilités de marquer. Nous avions eu beaucoup de temps forts où nous n'avions pas marqué. C'est surtout ça qui nous a manqué. Après une prestation comme ça, sortir aux tirs au but, je ne peux rien reprocher à mon équipe, c'est une loterie." Les Young Boys menaient à la pause grâce au but de Meschack Elia. Ils ont résisté à la pression d'Anderlecht en seconde période pour aller en prolongations. "Par moments, Anderlecht a pris le dessus, c'est normal, nous gagnions 0-1 et ils jouaient à la maison", a analysé Wicky. "Je m'attendais à des phases de pression, mais nous n'étions pas complètement sous pression, ils n'avaient pas des immenses opportunités." La qualification s'est jouée aux tirs au but, où les Mauve et Blanc ont émergé 3-1. "C'est toujours dur de perdre comme ça. Après 120 minutes, les joueurs sont fatigués, il y a l'aspect mental, cela n'a rien à voir avec le foot d'avant. C'est dur. Les tirs au but, c'est souvent une loterie. Malheureusement, on la perd." (Belga)