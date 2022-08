Harry Styles sera en concert le 24 juin 2023 au Festival Park de Werchter

Harry Styles sera le samedi 24 juin 2023 au Festival Park de Werchter à l'occasion de sa tournée "Love On Tour", ont annoncé vendredi les organisateurs du festival.

Le chanteur pop a joué au début de cet été à guichets fermés au Palais des sports d'Anvers. L'année prochaine, le chanteur britannique, devenu célèbre en tant que membre du groupe One Direction, sera de retour en Belgique pour un nouveau concert. En 2017, il a débuté sa carrière solo avec des tubes comme "Sign of the Times", "Watermelon Sugar", "Kiwi" et plus récemment "As it was". Face au succès de sa tournée "Love On Tour" qui accompagne son troisième album studio intitulé "Harry's House", sorti cette année, 19 dates supplémentaires ont été ajoutées en Europe. Quelques concerts à Austin, à Chicago et à São Paulo suivront également. La tournée d'Harry Styles compte au total 83 concerts répartis dans 22 pays. (Belga)