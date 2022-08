Inge Neven, responsable Covid de la Cocom, quittera ses fonctions fin août

Inge Neven vit ses derniers jours en tant que responsable de la lutte contre le Covid-19 à la Commission communautaire commune de Bruxelles (Cocom), puisqu'elle quittera ses fonctions à la fin du mois d'août. Après plus de deux ans à la tête du service de l'inspection d'hygiène, elle est convaincue de laisser derrière elle une politique stable pour contrer le coronavirus et cherche donc un nouveau défi.

"Une équipe compétente va désormais prendre le relais et s'assurer que tout reste sous contrôle. Les principaux éléments dont on a besoin pour pouvoir gérer la crise sont déjà en place. Personnellement, je suis très satisfaite des solutions durables qui sont actuellement déployées", déclare Mme Neven. Deux personnes lui succèderont dès le 1er septembre : France Dammel, en tant que porte-parole Covid-19, a annoncé l'intéressée sur le réseau social Twitter; et Olivier Delbauve, qui reprend les aspects opérationnels et la coordination. L'ancienne cheffe d'équipe chez Imec, un centre de recherche interuniversitaire en micro-électronique et nanotechnologie, a été engagée par la Cocom en mai 2020 pour orienter la politique bruxelloise de lutte contre le Covid-19 dans la bonne direction. Elle a notamment assuré le déploiement des centres de dépistage et de vaccination dans la capitale. Son rôle de gestionnaire de la crise sanitaire a amené Inge Neven à occuper le devant de la scène, souvent plus que les ministres compétents du gouvernement bruxellois. "J'ai pris les choses naturellement en main et s'il y avait des questions vraiment politiques, je les transmettais", précise-t-elle. Une question demeure : que fera Inge Neven ensuite ? "Je commence à avoir des idées, mais rien n'est encore décidé. Je lancerai peut-être moi-même quelque chose", conclut-elle. (Belga)