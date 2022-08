L'éruption volcanique en Islande pourrait être terminée, selon des experts

L'éruption volcanique en Islande pourrait être terminée selon les experts, rapporte vendredi RUV, la chaîne de radio et de télévision publique nationale citant la protection civile nationale.Les experts n'ont mesuré aucune activité sismique depuis dimanche matin. Le flux de lave a également diminué, rapporte RUV. Ils estiment cependant qu'il est encore trop tôt pour déclarer formellement que l'éruption est terminée. Celle-ci pourrait se reproduire, préviennent les autorités. Le volcan est entré en éruption pour la première fois le 3 août, dans une vallée située près de la montagne Fagradalsfjall, à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Des milliers de touristes ont marché jusqu'au site, dont certains ont sous-estimé le défi et ne portaient que des tongs. Les autorités islandaises ont déclaré vendredi qu'un sentier de randonnée rendrait le site de l'éruption volcanique plus facile d'accès. Mais maintenant que l'activité volcanique a diminué, les touristes sont moins nombreux à entreprendre ce trek. (Belga)