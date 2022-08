Wout van Aert sera le grand favori dimanche en Bretagne pour succéder à Benoît Cosnefroy

Wout van Aert, battu le week-end dernier à Hambourg par l'Autrichien Marco Haller lors de la Bemer Cyclassics, aura l'occasion de prendre sa revanche ce dimanche. Il courra en tant que favori la Bretagne Classic, sur un parcours qui semble lui convenir parfaitement

Outre Wout van Aert, son coéquipier français Christophe Laporte chez Jumbo-Visma pourra également prétendre à la victoire. Il faudra détrôner Benoit Cosnefroy (AG2R-Citroën), vainqueur de l'édition 2021, et son équipier belge Oliver Naesen, lauréat en 2016 et en 2018. Les vainqueurs en 2017, Elia Viviani (Ineos Grenadiers), en 2019, Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), et en 2020, Michael Matthews (BikeExchange), seront également sur la ligne de départ. Le maillot vert du Tour de France devra aussi se méfier de Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), qui a terminé troisième l'année dernière, de l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ), d'Arnaud De Lie (Lotto Soudal), de l'Espagnol Alex Aranburu et des Italiens Diego Ulissi et Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Le parcours de 254,8 km avec 3.384 mètres de dénivelé positif de la Bretagne Classic-Ouest France a été quelque peu modifié par rapport à la dernière édition. Il sera formé d'une boucle vers le sud-est de la Bretagne, avec deux chemins de terre à 79 et 53 kilomètres de l'arrivée, avant de revenir par Theix à Plouay, où un tour local de 11,7 kilomètres sera effectué. Trois ascensions y attendent les coureurs, dont le sommet de la dernière se trouve à un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée. Il faudra grimper la Bosse de Rostervel (1,5 km, 4,5%), la Bosse du Lezot (990 m, 5,3%) et la Bosse de Kerscoulic (225 m, 8,9%), qui sera parcourue deux fois. L'année dernière, seule la Bosse du Lezot faisait partie du circuit final. (Belga)