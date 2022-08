ATP Winston-Salem - Laslo Djere contre Adrian Mannarino en finale

La finale du tournoi de tennis ATP 250 de Winston-Salem, épreuve sur surface dure dotée de 731.935 dollars, opposera le Serbe Laslo Djere au Français Adrian Mannarino.

Djere, 89e joueur mondial, qui avait éliminé David Goffin (ATP 62) au 1er tour, a mis fin au beau parcours du Suisse Marc-Andrea Huesler (ATP 102), issu des qualifications, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) en 2 heures et 18 minutes. Le Serbe, 27 ans, visera un troisième titre ATP, le premier cette saison. Mannarino (ATP 65) s'est joué du Néerlandais Botic van de Zandschulp, 23e mondial et tête de série N.2, 6-0, 6-4 en 1 heure et 15 minutes. Le Français, 34 ans, compte un seul titre ATP à son palmarès, à Rosmalen en 2019. (Belga)