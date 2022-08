Challenger Pro League - Virton décroche un troisième partage à Deinze

Après des partages contre le RWDM et à Beveren, l'Excelsior Virton en a signé un troisième samedi en déplacement à Deinze (1-1). Bafode Dansoko a donné l'avance aux Flandriens (55e, 1-0) et Yannick Aguemon a arraché sur penalty le troisième point des Gaumais, qui se retrouvent 9e au classement (63e, 1-1). Deinze est quatrième avec 5 points comme les RSCA Futures (2e) et le SL 16 FC (3e).Plus tôt dans la journée, les RSCA Futures et Beveren ont partagé l'enjeu 2-2. Les Mauves ont ouvert la marque par Anouar Ait El Hadj (19e, 1-0) mais les Waeslandiens ont renversé la situation en leur faveur grâce à Daniel Maderner (21e, 1-1) et Joachim Van Damme (70e). Mais Mohamed Bouchouari a évité aux Anderlechtois de subir leur première défaite (90e+4, 2-2) Vendredi, le SL 16 FC a décroché sa première victoire 0-1 à Dender grâce à un but de Leandre Kuavita (75e). Les jeunes Rouches se sont hissés en troisième position avec 5 points. Avec trois défaites au compteur, Dender est la seule équipe à n'avoir pris aucun point. Vainqueur 0-3 du derby Limbourgeois contre Jong Genk, Lommel a pris la première place (6 points) et a repoussé les jeunes Genkois en 7e position (3 points). Dimanche à 16h00, le Club NXT (1 point, 11e) essaiera de décrocher un premier succès face au RWDM (4 points, 6e). À 20h00, le Beerschot (4 points, 5e) disputera son second match à huis clos face au Lierse (3 points, 8e). (Belga)