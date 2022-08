Combats à Tripoli sur fond de grave crise politique

De violents affrontements entre groupes armés ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale libyenne Tripoli, qui vit une grave crise politique faisant craindre un nouveau conflit.

Les combats, aux armes lourdes et légères, se sont déroulés dans plusieurs quartiers de la ville, sur fond de chaos politique avec deux gouvernements rivaux. Des rafales d'armes et des explosions ont retenti à Tripoli (ouest) toute la nuit, selon un journaliste de l'AFP. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Les heurts ont opposé deux influents groupes armés, ont indiqué des médias locaux sans donner plus de détails. Dans l'ouest du pays, certaines milices soutiennent le chef du gouvernement qui est basé à Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, et d'autres le chef du gouvernement rival Fathi Bachagha, qui se trouve à Syrte (centre) et considère comme "illégitime" l'exécutif en place dans la capitale. Depuis sa désignation en février par le Parlement siégeant dans l'Est, M. Bachagha tente, sans succès, d'entrer à Tripoli pour y asseoir son autorité, menaçant dernièrement de recourir à la force pour y parvenir. Les tensions entre groupes armés fidèles à l'un ou l'autre des dirigeants rivaux se sont exacerbées ces derniers mois à Tripoli. Le 22 juillet, des combats y avaient fait 16 morts et une cinquantaine de blessés. Mardi, l'ONU s'est dit "profondément préoccupée" par "les mobilisations militaires" et a appelé à la "désescalade immédiate". Le gouvernement en place à Tripoli est né début 2020 d'un processus parrainé par l'ONU, avec comme mission principale l'organisation d'élections en décembre dernier mais reportées sine die en raison de fortes divergences. La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement ayant entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. (Belga)