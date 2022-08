DP World Tour - Thriston Lawrence prend la tête de l'European Masters

Thriston Lawrence a pris la tête de l'European Masters de golf (DP World Tour/2.000.000 euros) après le troisième tour samedi à Crans-Montana en Suisse.

Lawrence, 26 ans, a rendu une carte de 67 coups avec cinq birdies et deux bogeys. Avec un total de 193 coups, le Sud-Africain compte trois coups d'avance sur l'Anglais Matt Wallace. L'Ecossais Scott Jamieson et l'Anglais Richard Mansell se partagent la 3e place à quatre coups de Lawrence. Seul Belge engagé en Suisse, Nicolas Colsaerts n'a pas réussi à passer le cut après le deuxième tour plus tôt samedi. (Belga)