La Liga - Prêté par le Paris Saint-Germain, Ander Herrera revient à l'Athletic Bilbao

Ander Herrera a été prêté, avec option d'achat, jusqu'au terme de la saison par le Paris Saint-Germain à l'Athletic Bilbao, ont annoncé les deux clubs samedi.

Herrera, 33 ans, a fait ses débuts professionnels avec Saragosse en 2009 avant de rejoindre Bilbao en 2011. Lors de son premier passage dans le club basque, il a joué 128 rencontres, compilant 11 buts et 19 assists et disputant la finale de l'Europa League en 2012, avant de rejoindre Manchester United en 2015. Après quatre saisons chez les Mancuniens, avec qui il a remporté l'Europa League (2017), la Coupe d'Angleterre (2016) et la Coupe de la Ligue anglaise (2017), l'Espagnol a rejoint gratuitement le PSG en 2019. Au total, il a joué 95 rencontres pour le club parisien avec 6 buts et 6 assists. Sur le plan collectif, il a remporté deux titres de champion de France (2020 et 2022), deux Coupes de France (2020 et 2021), une Coupe de la Ligue française (2020) et deux Supercoupes de France (2020 et 2021). Herrera compte également deux caps avec l'équipe nationale espagnole. (Belga)