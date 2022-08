Les Belges à l'étranger - Lens, avec un but d'Openda, surprend Rennes, avec Doku et Theate, et se retrouve leader

Dans son stade Félix Bollaert-Delélis, Lens a dominé Rennes 2-1 dans un duel de la 4e journée du championnat de France. Chez les Nordistes, Lois Openda a marqué le second but (70e) avant de céder sa place (76e). Chez les Bretons, Arthur Theate a joué tout le match alors que Jérémy Doku, aligné d'emblée pour la première fois après une saison minée par les blessures, a été remplacé par Gaëtan Laborde (61e). Lens occupe provisoirement la tête du classement avec 10 points.

Les Lensois se sont projetés très rapidement vers l'avant, sous l'impulsion de Da Costa et d'Openda sans pénétrer dans la surface rennaise. Rennes est alors revenu dans le parcours et la rencontre a gagné en intensité et malgré leur insistance, les Bretons n'ont pas trouvé la faille dans la défense nordiste. En seconde période, Seko Fofana a ouvert le score (66e, 1-0) avant qu'Openda ne fasse le break (70e, 2-0). Laborde a réduit l'écart dans le temps additionnel (90e+1, 2-1) mais Rennes a de nouveau chuté et se retrouve 12e (4 points). (Belga)