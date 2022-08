Les Belgian Lions vont défier la Grèce d'Antetokounmpo dimanche

La Belgique disputera dimanche (19h heure belge) à Athènes, contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo, son deuxième match du deuxième tour de qualification à la Coupe du monde masculine de basket, organisée en 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Après leur victoire 72-57 sur la Grande-Bretagne, jeudi, les Belgian Lions occupent la troisième place du groupe avec 8 points, derrière la Lettonie (9 points) et leurs adversaires du jour, qui comptent également 8 points. Les Grecs ont eux été battus 100-94 par la Serbie malgré une grosse prestation d'Antetokounmpo (40 points), devenu le premier joueur à atteindre le cap des 40 points dans un match des qualifications européennes au Mondial. Les hommes de Dario Gjergja sont donc prévenus, la star de Milwaukee est déjà en forme. Au terme de cette deuxième phase, qui se déroule sur six journées, les trois premiers de chacun des quatre groupes, composés de six équipes, se qualifieront pour la Coupe du monde. La prochaine fenêtre qualificative se tiendra en novembre, avec un déplacement en Turquie (le 10) et le match retour contre les Grecs (le 13) au menu des Belges. Avant cela, la Belgique disputera l'Euro, qui débutera le 1er septembre. Les Belgian Lions ont été versés dans le groupe A qui se jouera à Tbilissi en Géorgie avec l'Espagne, le Monténégro, la Géorgie, la Turquie et la Bulgarie. (Belga)