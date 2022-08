Les vols en jets privés en Europe ont augmenté d'un tiers ces derniers mois

Le nombre de vols effectués par des jets privés en Europe a augmenté de près d'un tiers ces derniers mois par rapport à 2019 (avant la pandémie de coronavirus), révèlent les données de l'European Business Aviation Association, qui regroupe les compagnies proposant des vols d'affaires.

En juillet, le nombre de vols réalisés par des jets privés en Europe a augmenté de 30% pour atteindre près de 179.000 vols. C'est à Londres qu'ont été enregistré le plus grand nombre de vols privés - plus de 12.000 en juillet - tandis que Naples, Amsterdam et Berlin enregistrent les plus fortes hausses de ce nombre. Les destinations les plus populaires sont Paris, Ibiza (Espagne) et Mykonos (Grèce). Les chiffres suggèrent que les riches ont de plus en plus recours aux jets privés pour éviter le chaos des aéroports. Ces derniers mois, plusieurs aéroports européens ont dû faire face à de longues files d'attente et à des problèmes de traitement des bagages. La levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus a permis à de nombreuses personnes de repartir en vacances, mais les aéroports et les compagnies aériennes sont confrontés à d'importantes pénuries de personnel, qu'ils peinent à reconstituer dans un marché du travail tendu. Selon Bloomberg, de nombreux chefs d'entreprise européens optent donc plus souvent pour des vols privés lorsqu'ils doivent se rendre à l'étranger. Les voyageurs américains peuvent, quant à eux, profiter de la hausse du dollar. En France et au Royaume-Uni, les jets privés ont été dans le collimateur des décideurs politiques et des médias ces dernières semaines. En Belgique, Groen a lancé au début du mois un appel en faveur d'une taxe sur les jets privés. (Belga)