Masters 3X3 - Team Antwerp se hisse en quarts de finale, Team Brussels éliminé au tour préliminaire

Team Antwerp s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters de Debrecen de basket 3x3 samedi en Hongrie. Team Brussels a été éliminé au tour préliminaire pour sa première apparition à ce niveau.

L'équipe anversoise, avec Nick Celis, Thibaut Vervoort, Bryan De Valck et Caspar Augustijnen, s'est d'abord imposée 22-20 après prolongation contre les Anglais de Londres avant de s'incliner 20-14 contre les Américains de Princeton. Deuxièmes de leur groupe, les Anversois affronteront les Serbes de Liman en quarts de finale dimanche à 13h30. Invité pour la première fois à une compétition du circuit mondial, Team Brussels n'a elle pas réussi à se qualifier pour la phase de poules. Lors du tour préliminaire, l'équipe bruxelloise, composée de Vadim Hollevoet, Pierre-Osman Lottfi, Diego Merino et Alexandre Vercoutere, s'est d'abord inclinée 21-20 contre les Américains de Los Angeles avant de perdre 22-9 contre les Estoniens de Tartu. Team Brussels termine à 14e et dernière place (Belga)