Météo - Temps doux pour les jours à venir

Un temps doux, partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux, est attendu dans les prochains jours, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal.Samedi, le temps sera sec, caractérisé par un ciel qui alternera entre éclaircies et nuages. Les maxima atteindront 20 ou 21 degrés en Haute Ardenne et le long du littoral et 24 ou 25 degrés en Campine et en Gaume. Fin du week-end, il fera toujours sec avec quelques bancs de nuages bas le matin. Le soleil fera ensuite de belles apparitions mais des nuages cumuliformes se formeront en cours de journée. Les maxima varieront entre 19 degrés en Haute Ardenne et 23 ou 24 degrés en Flandre et en Gaume. Lundi, après une matinée fraîche, le temps sera doux et assez ensoleillé avec des voiles nuageux d'altitude et quelques développements de nuages cumuliformes en cours de journée. Le ciel sera plus nuageux sur le nord du pays. Le lendemain, le temps restera doux avec du soleil et quelques passages nuageux, plus importants sur le nord du pays. Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 20 et 25 degrés. Mercredi, le soleil sera parfois voilé par des bancs de nuages élevés et il fera plus chaud avec des maxima de 22 à 27 degrés. A partir de jeudi, le temps sera encore assez chaud avec du soleil, mais quelques remontées nuageuses en provenance de la France pourraient occasionner l'une ou l'autre averse éventuellement orageuse. Vendredi, l'atmosphère restera chaude mais sera plus instable avec possibilité de quelques averses éventuellement orageuses. (Belga)