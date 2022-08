Tour d'Espagne - Primoz Roglic:"Je grandis lentement dans cette Vuelta"

Primoz Roglic, qui a perdu plus d'une minute sur Remco Evenepoel jeudi, a été avec Enric Mas le seul capable à suivre le rythme d'Evenepoel samedi. "Je veux retourner rapidement au bus. Il fait froid ici", a lancé le Slovène après l'arrivée.

"Je me suis senti bien et mes jambes étaient meilleures qu'il y a quelques jours sur le Pico Jano. Le niveau de cette Vuelta est très élevé et il faut rouler à fond. Ma forme est bonne et je me suis retrouvé dans un bon groupe avec les coureurs les plus forts de ce Tour. Je suis très heureux de la façon dont les choses se sont passées ce samedi. Nous sommes sur la bonne voie", a analysé Roglic, triple vainqueur de la Vuelta. "Beaucoup de choses peuvent encore se produire au cours des deux prochaines semaines. Je grandis lentement dans cette Vuelta. Ma performance dans cette étape me donne confiance pour l'avenir", a conclu le Slovène, qui trouve que l'étape de dimanche avec un final particulièrement raide devrait lui convenir. (Belga)