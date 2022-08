Un deuxième suspect arrêté après la mort d'une fillette de neuf ans à Liverpool

Un deuxième suspect a été arrêté après le meurtre d'une fillette de neuf ans à Liverpool, ont rapporté les médias britanniques samedi. L'homme de 33 ans est également accusé de deux tentatives de meurtre.Un homme de 36 ans avait déjà été arrêté jeudi soir dans la même affaire. Il est soupçonné d'être le tireur, selon les médias britanniques. Le rôle du second suspect n'est pour l'instant pas clair. Olivia Pratt-Korbel est décédée après des coups de feu survenus à son domicile lundi soir. Sa mère a été blessée au poignet et un homme inconnu a subi de multiples blessures par balle. Cet homme, qui fuyait un individu armé, a tenté de trouver refuge dans la maison d'Olivia après que sa mère a ouvert la porte pour voir ce qu'il se passait dehors. L'homme est entré de force dans la maison malgré la résistance de la femme. Le poursuivant est alors arrivé et a tiré plusieurs coups de feu, dont l'un a touché la mère et la fille. La cible et le tireur étaient peut-être impliqués dans une guerre de gangs. L'homme blessé était connu en tant que cambrioleur. (Belga)