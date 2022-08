Un temps sec avec des éclaircies et des températures agréables pour ce samedi après-midi

Ce samedi après-midi, le temps sera sec avec des éclaircies et des passages parfois très nuageux, notamment sur l'est, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront des valeurs de 18 degrés en Hautes-Fagnes à 24 degrés en plaine, sous les éclaircies les plus larges.

Ce samedi soir et cette nuit, les éclaircies s'élargiront mais il faudra encore composer avec des champs nuageux dans certaines régions. Les minima varieront de 9 degrés en Ardenne à 15 ou 16 degrés là où le ciel restera le plus nuageux. Ce dimanche, la matinée sera plutôt ensoleillée, même si quelques bancs de nuages bas seront présents par endroits à l'aube. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront tout en laissant de la place aux éclaircies. Quelques voiles d'altitude arriveront également l'après-midi depuis l'ouest. Les maxima se situeront entre 20 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 25 degrés en plaine. Lundi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et des champs nuageux. Les maxima varieront entre 19 à 20 degrés en Hautes-Fagnes et 26 degrés dans l'extrême sud du pays. (Belga)