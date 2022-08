WTA Granby - Daria Kasatkina s'offre un 6e titre et fait le plein de confiance avant l'US Open

Daria Kasatkina a remporté le tournoi WTA 250 de Granby, joué sur surface dure et doté de 251.750 dollars, samedi au Canada. En finale, la Russe, 10e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h53 contre l'Australienne Daria Saville, 73e mondiale et tête de série N.9.

Tombeuse de Greet Minnen au premier tour, Kasatkina remporte ainsi son sixième titre sur le circuit WTA, le deuxième cette saison après celui de San José. La joueuse russe fait donc le plein de confiance à deux jours du début de l'US Open. L'Australienne, anciennement connue sous le nom de Gavrilova et qui a épousé Luke Saville en décembre dernier, subit elle une 4e défaite pour la 5e finale de sa carrière. Elle a remporté son seul titre WTA en août 2017 lors d'un autre tournoi de préparation à l'US Open, celui de New Haven. (Belga)