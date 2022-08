Asile et migration - La Bulgarie arrête plus de 100 migrants, un record depuis le début de la pandémie de Covid

La police bulgare a empêché dimanche 141 migrants de pénétrer illégalement dans le pays, a-t-elle annoncé. Il s'agit du nombre le plus élevé que la Bulgarie ait enregistré depuis le début de la pandémie de coronavirus.La police a précisé qu'elle allait renforcer la sécurité le long de la frontière avec la Turquie. Un premier groupe de 88 migrants afghans qui voyageaient en bus a été arrêté à Burgas, un port de la mer Noire. Le second groupe, composé de 53 Afghans, a été intercepté dans une forêt aux alentours de Burgas, où il attendait vraisemblablement un transport. Cette frontière est aussi une frontière extérieure de l'Union européenne et est très souvent visée par les personnes tentant de fuir des zones de conflit pour pénétrer en Europe. Beaucoup de migrants voient la Bulgarie comme un pays de transit vers les parties plus riches de l'Union. Les autorités bulgares ont érigé en 2017une barrière de fils barbelés longue de 259 kilomètres le long de cette frontière. Le dispositif est renforcé avec des caméras thermiques. (Belga)