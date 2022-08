Atteint de fièvre, Sepp Kuss abandonne la Vuelta

Dimanche matin, l'équipe Jumbo-Visma a annoncé via un tweet que Sepp Kuss ne prendra pas le départ de la 9e étape de la Vuelta. L'Américain, atteint de fièvre, est le troisième coureur à abandonner la course ce dimanche après Wout Poels (Bahrain Victorious) et Peter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl), tous les deux positifs au covid-19.

Sepp Kuss, qui devait jouer le rôle de lieutenant pour son leader Primoz Roglic, quitte donc la course après 8 étapes. Il était 26e au classement général, à 6:51 du maillot rouge, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). La Jumbo-Visma et Roglic devront donc poursuivre leur quête d'un 4e sacre consécutif à 7, sans Kuss. Dimanche, la 9e étape, qui compte cinq cols répertoriés, reliera Villaviciosa au sommet de Les Praeres. Evenepoel est en tête du général avec 28 secondes d'avance sur Enric Mas (Movistar) et 1:01 sur Primoz Roglic (Jumbo-Visma). (Belga)