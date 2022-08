Aucun belge dans le top-20 des Mondiaux de mountainbike, victoire de l'Italien Avondetto

Jente Michiels s'est classé 24e de l'épreuve de cross-country chez les espoirs masculins, dimanche, lors des Mondiaux de mountainbike à Les Gets, en France. L'Italien Simone Avondetto s'est imposé. Il n'y avait pas de Belge au départ de la course féminine U23, remportée par la Française Line Burquier.

Cinq Belges participaient à la course masculine U23. Après six tours, pour un peu plus de 20 kilomètres, l'Italien Simone Avondetto a franchi la ligne en premier. Il a devancé de 28 secondes le Français Mathis Azzaro et de 57 secondes le Suisse Luca Schatti. Jente Michiels est arrivé 24e, à 4 minutes et 17 secondes du vainqueur. Clement Horny a fini 26e à 4:40, Arne Janssens 40e à 6:34 et Jarne Vandersteen 65e à 9:21. Lukas Malezsewski a abandonné. Chez les dames, sur une course d'un peu plus de 17 kilomètres, la Française Line Burquier l'a emporté avec 43 secondes d'avance sur la Néerlandaise Puck Pieterse et 59 sur la Danoise Sofie Pedersen. Les courses élites se disputeront dimanche après-midi. (Belga)