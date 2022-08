Boussaid et Utrecht s'inclinent face à l'Ajax

Samedi midi, l'Ajax s'est imposé sur le terrain d'Utrecht, 0-2, dans le cadre de la 4e journée d'Eredivisie.

Leader de l'Eredivisie, l'Ajax a construit sa victoire en première période à Utrecht. Berghuis a ouvert la marque en début de rencontre (10e), et Brobbey a inscrit le deuxième but dans le temps additionnel de la première période (45e+1). Le Belgo-Marocain Othmane Boussaid était titulaire pour la quatrième fois consécutive chez les locaux. Il a écopé d'un carton jaune (54e) avant d'être remplacé par Taylor Booth à l'heure de jeu. L'Ajax reprend la 1re place du classement avec un bilan de 12 sur 12. Utrecht peine à démarrer et n'a pris que 2 points en 4 matchs, le club est 14e. (Belga)