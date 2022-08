Challenger Pro League - Le Lierse s'impose au Beerschot et rejoint Lommel en tête

La première place était l'enjeu de la dernière rencontre de la 3e journée de la Challenger Pro League entre le Beerschot et le Lierse. Au prix d'un joli retournement de situation, les Lierrois se sont imposés 2-3 et ont donc rejoint en tête du classement avec 6 points Lommel, vainqueur 0-3 du derby limbourgeois contre Jong Genk. Le Beerschot est sixième avec 4 points comme le RWDM (7e) et le Club NXT (8e).

Le Beerschot a quand même ouvert la marque sur un tir raté d'Andi Koshi, qui s'est transformé en assist pour Thibo Baeten (27e, 1-0). Le Lierse a rapidement égalisé sur les suites d'un coup de coin par Leonardo Rocha après une première tentative de Thibaut Van Acker sauvée par Koshi (36e, 1-1). Après la reprise, le Beerschot est passé une deuxième au commandement par Dante Rigo (60e) mais une fois encore les Lierrois ont rapidement comblé leur retard grâce à un coup de tête de Leonardo Rocha (63e, 2-2). Les visiteurs ont alors pris les devants par Tabekou, qui a contourné Mike Vanhamel (65e, 2-3). Plus tôt dans la journée, le Club NXT a enregistré sa première victoire contre le RWDM (2-1). Les jeunes Brugeois ont mené une première fois grâce à Cisse Sandra (29e, 1-0). Après le repos, les Bruxellois ont égalisé par Ivann Botella (55e, 1-1) mais Noah Mbamba a anéanti leurs efforts (56e, 2-1). Samedi, Virton a signé un troisième partage en déplacement à Deinze (1-1). Les RSCA Futures, qui ont partagé l'enjeu 2-2 avec Beveren, et le SL16 FC, qui a décroché sa première victoire 0-1 à Dender, occupent respectivement la 3e et la 4e place avec 5 points. Beveren est 11e (2 points) et Dender est la seule équipe à n'avoir pris aucun point. (Belga)